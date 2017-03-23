Жителям порховской деревни Попадинка рассказали о мерах пожарной безопасности

18:03, 23 марта 2017, ПАИ

23 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам совместно с корреспондентом редакции газеты «Порховский вестник» провели профилактический рейд в жилом секторе деревни Попадинка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда был проведён подворовой обход 7 домовладений, инспекторы проинструктировали 14 человек и распространили 28 листовок на противопожарную тематику.

Также участники рейда провели инструктаж жителей о мерах пожарной безопасности в связи с приближением пожароопасного периода, до населения довели обстановку с пожарами на территории области и района, рассмотрели основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Жителям деревни рассказали об обязательных требованиях пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасном использовании электрооборудования и порядке действий в случае возникновения пожара.