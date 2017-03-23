В День метеорологии глава Пскова осмотрел новое оборудование для исследований окружающей среды

18:13, 23 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 23 марта, во Всемирный день метеорологии глава города Иван Цецерский посетил Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, руководитель центра Тала Нещадимова вместе с сотрудниками показала главе Пскова новое оборудование: судно «Гидролог» и программно-аппаратный комплекс К-100, позволяющий определять содержание угарного газа в воздухе.

Новому судну предстоит большая работа: в рамках российско-эстонского сотрудничества для выполнения межправительственного соглашения об охране и рациональном использовании трансграничных водоёмов сотрудники центра регулярно проводят исследования Псковско-Чудского озера. До настоящего времени для проведения экспедиций центр был вынужден арендовать водный транспорт, что усложняло организацию работ и требовало больших бюджетных затрат. С этого года все работы будут проводиться на собственном судне.

Глава Пскова поинтересовался, какова мощность «Гидролога». Двигатель судна имеет мощность 260 лошадиных сил, скорость – 60 км/ч, что для передвижения по воде быстроходно. Узнав, что судно зимой стоит под открытым небом и подвергается воздействию низких температур и осадков, Иван Цецерский предложил своё содействие в поиске укрытия для «Гидролога», чтобы была возможность размещения судна в хранилище.

Также в центре есть программно-аппаратный комплекс К-100, который позволяет определять содержание угарного газа в воздухе. Это становится актуальным в связи с увеличением количества автотранспорта в городе. Главе Пскова показали, как работает аппарат, и пояснили, что для качественного мониторинга необходимо иметь не менее трёх пунктов контроля, один из которых устанавливается в условно экологически-чистом (эталонном) месте, а остальные в местах желаемого контроля, чтобы можно было сравнить показания приборов. Пока что Псковский центр по гидрометеорологии имеет один такой комплекс, он находится в районе размещения центра, это место считается эталонным.

Сотрудник, контролирующий работу комплекса, пояснил, что в Тарту, например, 5 мест для размещения этого оборудования, и оно запрограммировано также на определение содержания пыльцы растений, что важно для аллергиков. Тала Нещадимова добавила, что комплекс передвижной, и места его размещения можно менять. Иван Цецерский согласился, что необходимо использовать это оборудование по максимуму: «Замечательно, что вы развиваетесь. Эти комплексы соответствуют духу времени. Здоровье горожан зависит от чистоты и воды, и воздуха. В числе наших приоритетов и целей развития – сделать город чище и комфортнее для проживания».

Глава Пскова поздравил всех с праздником, вручил благодарственные письма Тале Нещадимовой и ведущему радиометристу Михаилу Каллистратову к профессиональному празднику.