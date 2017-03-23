Организаторы «Евровидения» предложили Юлии Самойловой выступить по видеосвязи

18:15, 23 марта 2017, ПАИ

Организаторы конкурса «Евровидение» предложили российской участнице Юлии Самойловой, которой запрещен въезд на Украину, выступать по видеосвязи. Об этом сказано в заявлении Европейского вещательного союза (EBU), пишет Meduza.

Ранее стало известно, что исполнительница не сможет поехать на конкурс, который пройдет в Киеве в мае. Это связано с запретом Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд певицы на территорию страны из-за ее посещения Крыма после воссоединения полуострова с Россией.

Европейский вещательный союз (ЕВС), занимающийся организацией конкурса, выразил разочарование подобным решением Киева и высказал намерение продолжать диалог с украинской стороной по поводу выступления Юлии Самойловой.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.