Мужчина на кухне - 2.0. № 7: Фасоль по-пьемонтски (ФОТО, ВИДЕО)

16:59, 24 марта 2017, ПАИ

Очередным участником проекта «Мужчина на кухне» стал член Общественной палаты Псковской области, лидер движения «Свободный берег» Игорь Батов. В процессе приготовления блюда, которым, по его словам, питались завоеватели Дикого Запада, он рассказал съемочной группе Псковского агентства информации о том, как съел собаку, почему псковские берега никогда не будут свободными, и чем намерен заниматься в Генуе.

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Игорь Батов родился в 1956 году на Дальнем Востоке. Он окончил Военно-транспортную академию, пять лет служил на БАМе офицером мостостроительной роты, а затем работал на разного рода должностях, связанных со строительством. Не удивительно, что именно под ником «Строитель» он долгое время фигурировал на псковских форумах, снискав себе в интернет-баталиях «широкую известность в узких кругах».

В 2010 году благодаря публикациям в СМИ Игорь Батов прославился как борец с несправедливостью: сосед-гаишник выстрелил в него из травматического пистолета в пылу спора из-за парковочного места. Несколько лет спустя заядлый рыбак Батов создал и возглавил общественное движение «Свободный берег», боровшееся против практики застройки и огораживаний общедоступных мест, традиционно используемых местными жителями для рыбалки и отдыха. В качестве активиста он добился целого ряда заметных успехов, попортив немало крови «сильным мира сего». И в результате вошел в состав Общественной палаты Псковской области по квоте губернатора, попробовал себя в политике, выдвинувшись в областное Собрание от партии «Яблоко», а также претендовал на должность уполномоченного по правам человека в Псковской области.

В рамках проекта «Мужчина на кухне» Игорь Батов поделился с читателями ПАИ не только рецептом «фасоли по-пьемонтски», но и своим весьма разнообразным и оригинальным гастрономическим опытом, а также соображениями на тему политики и общественной деятельности:

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О том, каково это - съесть собаку

- Я пять лет служил на БАМе. Началось все так: нас зимой высадили с вертолетов посреди тайги, в 320 километрах от ближайшего жилья. Мы раскопали снег и поставили палатки, ну и начали жить. Питались в основном консервами. Разумеется, первым делом мы съели тушенку и всякий там «Завтрак туриста». Так что потом пришлось питаться исключительно тем, что осталось: а именно, спинкой минтая в масле. С тех пор я даже этикетку эту ненавижу.

- У офицеров-строителей на БАМе была традиция: каждого вновь прибывшего старались втихаря накормить собачатиной. Чтобы, так сказать, «службу понял» и «собаку на ней съел». Вот и меня угостили пловом с собакой. Кстати, было довольно вкусно. И когда уже после мне признались, что это за мясо, меня это ничуть не смутило.

- На БАМе хватало настоящих корейцев: по договору с КНДР там трудились бойцы трудовой армии Северной Кореи. Я знал, что они едят собак, но никогда этого не видел. Так-то питались они крайне скудно: два раза в день получали по большой чашке риса с дайконом и соевым соусом. И никакого мяса. При этом работали по 12-14 часов в день с двумя выходными в году: в дни рождения Ким Ир Сена и его сына. Неудивительно, что когда у нас были какие-то совместные совещания с командирами северокорейцев, они просто набрасывались на наши консервы.

О том, как ел икру ложками

- Мы пытались разнообразить свой рацион дичью и дарами леса. К примеру, на какой-то мой день рождения я накрыл такой стол, что не в каждом ресторане могут предложить: бульон из рябчиков, жареная картошка со свежевыловленной форелью, клюквенный морс, тушеная зайчатина, соленые грибы и моченая брусника.

- В нашем рационе вообще было очень много красной рыбы. А красная икра для нас являлась стандартной закуской. На офицерский стол она сервировалась в литровой банке, с воткнутой в нее алюминиевой ложкой.



О женщинах на кухне

- Я умею готовить, но делаю это крайне редко: слава Богу, всю жизнь рядом со мной были очень хорошие женщины, которые от кухни меня отвадили. Я даже собственноручно выловленную рыбу редко чищу.



О «Свободном береге»

- Берег никогда свободен не будет. Мы потихоньку проигрываем властям и законам. Берег застраивается, и мы можем лишь пытаться минимизировать ущерб, наносимый общественным интересам. В 2013 году мы создали реестр из 44 мест отдыха на берегах рек и озер Псковщины. Разослали его в местные органы власти, чтобы они запретили выделение и продажу там участков. Но не тут-то было. Во многих местах уже выросли коттеджи.



О политике и выборах

- Я не хочу участвовать в выборах ни от одной партии. Пошел бы как самовыдвиженец, но нет ресурсов: и за сбор подписей, и за агитацию ведь надо платить. Друзья у меня все работают, так что мне просто стыдно было бы просить их ходить в свободное время по квартирам избирателей и выслушивать все то, что те скажут. А что они скажут, легко представить.



О Диком Западе и путешествии в Италию

- Рецепт «фасоли по-пьемонтски» я лет двадцать назад вычитал в каком-то журнале. Он мне очень понравился: долгий по времени, но очень простой. А я не люблю мучиться со сложной готовкой. Вообще, бобы с беконом – это блюдо, которым питались первопроходцы во времена освоения Америки: оно дешевое и очень калорийное.

- В Италии я пока не был, но, быть может, попаду туда уже этой весной: в Генуе будет проходить конференция по экологическим проблемам рыболовства, на которую я заявился. Я ведь пенсионер, так что денег на обычный туризм у меня нет.

Фасоль по-пьемонтски

Ингредиенты:

- фасоль;

- репчатый лук;

- помидоры;

- бекон;

- оливковое масло;

- зелень петрушки.

Рецепт:

Фасоль надо замочить если не на сутки, то хотя бы часов на десять.

Непосредственно перед готовкой нарезаем лук, бекон, помидоры и петрушку.

Ставим кастрюлю на огонь, залив фасоль чистой водой. Наливаем туда немного оливкового масла, солим.

На сковороде обжариваем бекон…

Добавляем помидоры и стебли петрушки: пусть тушатся.

Обжариваем лук.

Тем временем сливаем лишнюю воду с фасоли.

Смешиваем ее с нашей зажаркой, добавляем петрушку. Лично я люблю, чтобы фасоль была крепенькая. А так можно было поставить блюдо на 15 минут в духовку, разогретую до 200 градусов: тогда фасоль станет совсем нежная!

На освободившейся сковородке мы тем временем обжариваем кусочки итальянской чиабаты – она отлично подойдет к этому блюду!