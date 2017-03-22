ЦБ оценил максимальную ставку по вкладам крупнейших банков России

19:30, 23 марта 2017, ПАИ

Размер максимальной процентной ставки по вкладам в рублях среди десяти крупнейших российских банков во второй декаде марта сохранился на уровне 8,045%. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Банк России.

Уточняется, что в первой декаде марта ставка снизилась на 0,025%.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились темпы роста вкладов физлиц.

Аналитики посчитали, что причиной нулевого роста объема вкладов в 2016 году стали низкие темпы роста депозитов в рублях.