ЦБ оценил максимальную ставку по вкладам крупнейших банков России
Размер максимальной процентной ставки по вкладам в рублях среди десяти крупнейших российских банков во второй декаде марта сохранился на уровне 8,045%. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Банк России.
Уточняется, что в первой декаде марта ставка снизилась на 0,025%.
Ранее сообщалось, что в России резко снизились темпы роста вкладов физлиц.
Аналитики посчитали, что причиной нулевого роста объема вкладов в 2016 году стали низкие темпы роста депозитов в рублях.