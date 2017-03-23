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Полиция назвала имя исполнителя теракта в Лондоне

Полиция Лондона сообщила имя подозреваемого в совершении теракта в центре Лондона. Заявление опубликовано на сайте правоохранителей, пишет Газета.ру.

В исполнении теракта подозревается 52-летний Халид Масуд. По данным полиции, мужчина родился в английском графстве Кент.

Отмечается, что в последние годы подозреваемый проживал в графстве Уэст-Мидлендс, в которое входит и город Бирмингем, в котором после теракта прошли обыски.

Правоохранители отметили, что мужчина не был фигурантом каких-либо расследований. Тем не менее, мужчине предъявляли обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, владение огнестрельным оружием и нарушении общественного порядка.

Последний раз его задерживали в декабре 2003 года за ношение ножа. За террористические действия Масуд к ответственности не привлекался.

22 марта автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. По последним данным, погибли три человека, еще около 30 человек получили ранения. Подозреваемый также скончался. Полиция назвала нападение терактом.

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