Организаторы «Евровидения» предложили провести трансляцию выступления Самойловой

20:06, 23 марта 2017, ПАИ

Европейский вещательный союз предложил Первому каналу провести прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой во втором полуфинале конкурса «Евровидения». Об этом сообщается на сайте конкурса, пишет Газета.ру.

Если Самойлова попадет в финал, то ее выступление может быть организовано таким же способом.

Как отметили в ЕВС, это беспрецедентный шаг, за 60-летнюю историю конкурса ничего подобного не было.

Решение принято в соответствии с инклюзивными ценностями «Евровидения» и в соответствии со слоганом нынешнего года Celebrate Diversity («Уважайте многообразие»), говорится в сообщении. Таким образом организаторы хотят обеспечить участие всех 43 конкурсантов.

Также сообщается, что ЕВС продолжает переговоры с украинскими властями, чтобы все артисты выступали в Киеве, и это по-прежнему предпочтительный вариант.

Ранее в Кремле заявили о «девальвации» «Евровидения» из-за недопуска Самойловой.