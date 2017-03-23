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Общество

Псковские приставы за год взыскали почти 4 млн рублей за правонарушения в области лесных отношений и экологии

Псковские судебные приставы окончили фактическим исполнением 135 исполнительных производств в области лесных отношений и экологии за 2016 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по региону.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в России 2017 год объявлен Годом экологии. Цель - привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере и улучшить состояние экологической безопасности страны.

Исполняя исполнительные документы о взыскании административных штрафов или материального ущерба за нарушения экологического законодательства, УФССП России по Псковской области также вносит свой вклад в такое важное дело, как защита окружающей среды.

За 2016 год в сфере лесных отношений и за иные нарушения экологического законодательства окончено 216 исполнительных производств, из них 135 на сумму 3 миллиона 979 тысяч рублей окончены фактическим исполнением.

Исполнительные производства в области лесных отношений подразделяются на три категории:

1)возмещение ущерба за нарушения лесного законодательства;

2)взыскание задолженности по оплате за использование лесов с арендаторов лесных участков и иных лиц, использующих леса;

3)взыскание административных штрафов в области лесных отношений

По первой категории, за 2016 год, судебными приставами-исполнителями Управления ФССП России по Псковской области частично и фактически взыскано около 2,6 миллиона рублей. Из них фактическим исполнением окончено 20.

По второй категории частично и фактически взыскано 281 тысяча рублей. Из них фактическим исполнением окончено 14 производств.

И по третьей категории исполнительных производств в области лесных отношений частично и фактически взыскано более 1,1 миллиона рублей. Из них фактическим исполнением окончено 101 производство.

Судебные приставы Псковской области продолжают работу по применению активных мер по взысканию задолженности данной категории.

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