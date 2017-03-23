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Культура

Археологи нашли в Египте наскальные рисунки возрастом 6 тысяч лет

Египтологи обнаружили наскальные рисунки, сделанные за 4 тыс. лет до н.э., на территории египетского некрополя Куббет-эль-Хава неподалеку от города Асуана. Информация была опубликована на сайте Боннского университета, пишет Лента.ру.

Рисунки образованы выдолбленными в камнях точками и изображают сцены охоты. Вероятно, они являются связующим звеном между неолитической и древнеегипетской культурой. Из-за возраста они не слишком четкие, но археологам все же удалось различить изображения трех фигур: охотника с луком, танцующего человека с поднятыми руками, а между ними – африканского страуса. Лучник, очевидно, охотился на страуса, а второй персонаж танцевал охотничий танец. Таким образом, изображенная сцена говорит об охотничьих ритуалах местных жителей тех лет.

Это не единственная подобная находка. Несколько лет назад археологи обнаружили изображения танцующих женщин с поднятыми руками в Нехене, древнеегипетском городе на западном берегу Нила. За новую находку ученые получили премию от министра по делам древностей.

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