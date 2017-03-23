МИД РФ объяснил россиянам за границей, что не стоит говорить и делать

20:49, 23 марта 2017, ПАИ

Консульский департамент МИД России опубликовал на своем сайте советы российским туристам насчет правил поведения за границей. Ведомство, в частности обратило внимание на некоторые особенности этикета в ряде государств, пишет Росбалт.

Так, МИД рекомендует отправляющимся в Сербию россиянам воздержаться от эмоциональной реакции на слова, схожие по звучанию с русскими, поскольку для сербов они имеют иное значение. В частности слово «понос» в Сербии означает «гордость», «позориште» переводится как «театр» и так далее. Туристам также советуют по той же причине избегать нецензурной брани на русском.

В Иране туристам советуют исключить из своей речи слова «абрикос», «космос» и «кирпич». В них содержатся слоги «кир» и «кос», которые являются неприличными для персидского языка, пояснили дипломаты.

В ведомстве также отмечают, что в мусульманских странах не стоит предпринимать попытки знакомства «с женской частью семьи хозяина дома» и задавать вопросы о супруге собеседника. В странах, где распространен буддизм, МИД не советует дотрагиваться до голов местных жителей и касаться чужих детей.

В Турции крайне оскорбительными считаются жесты «фига» и «окей», а в Греции нежелательно поворачивать ладонь к собеседнику, растопырив пальцы.

Туристам, которые решили посетить Северную Корею, в ведомстве напоминают, что в этой стране строго запрещено оскорблять руководителей КНДР, а также вступать в дискуссии относительно государственного строя и оставлять чаевые в ресторанах.