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Общество

В комитете Госдумы обсудили возможность повышения предельного призывного возраста

В комитете Государственной Думы РФ по обороне обсуждают возможность повышения верхнего предела возрастной планки призыва на военную службу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Владимира Шаманова.

Он отметил, что в Вооруженных силах, и в других силовых структурах проделана большая работа по наведению порядка в плане призыва. «Однако имеется большое число уклонистов, не урегулирован вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки на призыв, также есть вопросы к возрастным ограничениям для прохождения службы»,— сказал председатель комитета.

В ходе обсуждения ряд депутатов высказались, что планка в 27 лет мала, и ее надо увеличивать. «Некоторые предложили 30 лет, чтобы уклонисты были не заинтересованы уклоняться»,— подчеркнул Владимир Шаманов. Он также рассказал, что для разработки проекта изменений планируется создать рабочую группу. «Мы в рамках нее уточним все проблемные вопросы, учтем замечания, которые были высказаны, и сформируем план дальнейших действий»,— добавил Шаманов.

В конце прошлого года Министерство обороны скорректировало правила призыва на срочную военную службу. Изменения, в основном, коснулись порядка получения отсрочек и освобождения от военной службы. Также «ужесточаются требования к психическому здоровью призывников».

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