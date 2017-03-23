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Общество

В Опочке прошла акция «Спроси у полиции!»

УМВД России по Псковской области и Общественный совет при УМВД провели в городе Опочке информационно-пропагандистскую акцию «Спроси у полиции!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Это ставшее уже традиционным мероприятие состоялось в здании местного Дома культуры. Гостей собравшимся горожанам представил заместитель главы администрации Опочецкого района Владимир Полулях. Жители районного центра в ходе общения с руководством Управления смогли задать интересовавшие их вопросы, связанные с обеспечением правопорядка и деятельностью органов внутренних дел региона.

В акции приняли участие начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, начальник МО МВД России «Опочецкий» подполковник полиции Сергей Егоров, председатель Общественного совета при УМВД Джемал Малышев, председатель совета ветеранов органов внутренних дел Николай Северинюк, а также члены Общественного совета при МО МВД России «Опочецкий».

После окончания встречи перед многочисленной аудиторией с концертом выступил творческий коллектив «Рубеж» УМВД России по Псковской области.

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