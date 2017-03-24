Российские банки почти на четверть сократили выдачу ипотечных кредитов

09:11, 24 марта 2017, ПАИ

Российские банки в феврале 2017 года выдали ипотечных кредитов на 111 млрд рублей, что на 22% ниже уровня февраля прошлого года, следует из данных Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

По сравнению с январем 2017 года объем выдачи, по предварительным оценкам АИЖК, вырос на 56%, сообщает ПРАЙМ.

На динамику объемов выдачи ипотеки в феврале оказал влияние эффект высокой базы февраля 2016 года, когда наблюдался повышенный спрос в связи с ожидаемым истечением 1 марта первоначального срока программы госсубсидирования ипотеки (решение о продлении программы было принято в конце февраля прошлого года).

Кроме того, снижение в феврале крупнейшими участниками рынка ставок по ипотечным кредитам сформировало спрос заемщиков на март - апрель: многие решили отложить оформление сделок и дождаться вступления в силу более выгодных условий, указали в АИЖК.