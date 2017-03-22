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Политика

Экс-президента Латвии не пропустили в здание сейма без документов

Бывшего президента Латвии Гунтиса Улманиса охранник на входе в Сейм (парламент) попросил предъявить удостоверяющий личность документ для выдачи пропуска, но экс-президент обиделся и ушел, сообщает Delfi.

По информации издания, во вторник в Сейме собирались бывшие президенты страны для дискуссии о внесении изменений в конституцию, затрагивающих порядок избрания главы государства. Однако Улманис дальше электронных ворот не прошел. Экс-президент не пожелал комментировать произошедшее.

Руководивший дискуссией депутат Ринголд Балодис (партия «От сердца — Латвии») пояснил, что у Улманиса не было с собой удостоверения личности. «Люди рассказали, что был инцидент между охранником и экс-президентом. Как понимаю, он очень обиделся и на меня, и на рабочую группу. Но я не чувствую себя виноватым», — сказал Балодис.

Случай расследует Бюро безопасности Сейма, а администрация парламента обсуждает, не нужно ли изменить порядок режима безопасности в парламенте.

В Бюро безопасности рассказали, что пропуск в Сейм бывших президентов не регламентируется, и такой необходимости не было, потому что все полицейские, охраняющие здание, знают бывших президентов страны и, соблюдая хороший тон, обычно пропускают их без предъявления документов.

Между тем Балодис, который входит в комиссию по национальной безопасности, считает, что полицейский, который спросил у Улманиса удостоверение, заслужил похвалу, потому что повел себя как истинный страж, мужественно охраняющий свой пост.

Напомним, Гунтис Улманис был президентом Латвии с 1993 по 1999 год.

 

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