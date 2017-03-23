Юные пожарные Владимирской средней школы Стругокрасненского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»

21:24, 23 марта 2017, ПАИ

В поселке Плюсса 22 марта прошло соревнование между командами дружин юных пожарных третьего (районного) этапа областного конкурса «Я и пожарная безопасность». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в этот раз за победу в конкурсе на данном этапе боролись четвероклассники Стругокрасненского, Гдовского, Плюсского и Псковского районов. Как обычно, конкурсантов ожидала напряженная, но интересная борьба в «Игре по станциям» и презентации на тему «Работа школьной ДЮП».

Соревнование по традиции началось с презентаций команд о проделанной работе, а это: социальные акции, уроки пожарной безопасности в младших классах, в детских садах, тренировки по пожарной эвакуации, викторины, эстафеты и выставки рисунков. «Игра по станциям», как правило, самая интересная и показательная часть конкурса, ведь именно здесь команды смогли продемонстрировать свою подкованность в знаниях по электробезопасности, выполнить задания по теме «Безопасность на воде», а также состязались в надевании боёвки и работы с пожарным рукавом на станции «Пожарная часть».

Оценивало ребят компетентное жюри соревнования: представители Главного управления МЧС России по Псковской области, Государственного управления образования Псковской области, Псковского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» и филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

В конце соревнования подвели итоги и определили победителей конкурса. В защите презентаций по единогласному решению всех членов жюри победила команда школьной дружины Псковского района. Победителем «Игры по станциям» стали юные пожарные Владимирской средней общеобразовательной школы Стругокрасненского района, которые теперь продолжат свою борьбу уже в финале конкурса.

Все участники соревнования получили почетные грамоты и памятные подарки, предоставленные Всероссийским добровольным пожарным обществом, государственным управлением образования области, филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».