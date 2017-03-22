Александр Васильев: Ремонт трасс за счёт системы «Платон» может проводиться на основании данных проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог»

21:40, 23 марта 2017, ПАИ

Приоритет в ремонте трасс за счет системы «Платон» может выбираться на основании голосования на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». Об этом рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

По его словам, сегодня на встрече председателя правительства Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего бизнеса, работающего в сфере грузоперевозок, обсуждался вопрос о контроле за расходованием средств, полученных через систему «Платон».

«На интерактивную карту «убитых дорог» мы будем наносить и те дороги, которые будут ремонтироваться за счет средств, полученных через систему «Платон». Это делается для того, чтобы активные граждане смогли проконтролировать качество ремонтных работ. Также в случае каких-либо нарушений люди смогут сразу же просигнализировать об этом в Народный фронт. При этом приоритет в ремонте трасс за счет системы «Платон» может выбираться на основании голосования на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», где сами граждане выбирают, какую дорогу стоит отремонтировать в первую очередь», - рассказал Александр Васильев.

Проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» направлен на формирование дорожной политики в регионах и улучшение качества дорог путем привлечения активных граждан. Граждане могут сами отметить на интерактивной карте плохую дорогу или дорогу с некачественным ремонтом.