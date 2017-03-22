Минфин запланировал начало маркировки сигарет на 2018 год

21:53, 23 марта 2017, ПАИ

В июле 2018 года может начаться маркировка табачной продукции по аналогии с меховыми изделиями. Об этом заявила замглавы департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России Нина Нечипорук, передает ТАСС.

«Сейчас Минфином разрабатывается проект федерального закона по маркировке товаров контрольными идентификационными знаками РФ. Наверное, все слышали уже о маркировке шуб — это аналогичная маркировка», — пояснила она, выступая на совещании в Совете Федерации.

В ближайшее время, по ее словам, должен быть определен уполномоченный орган, который станет оператором системы отслеживания на всех этапах оборота табачной продукции.

Данная система, как уточнила представитель Минфина, не противоречит планам по введению Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) для табачной отрасли. Эти системы будут совмещены, чтобы исключить дополнительные затраты для бюджета. «Необходимо определить, в каком именно направлении этот контроль будет осуществляться», — добавила Нечипорук.

Также Минфин готовит изменения в порядок выдачи государственных марок. Как рассказала представитель ведомства, в планах — ввести обеспечительный платеж для производителей при получении марок.

Компании должны будут отчитываться о произведенном товаре, в противном случае средства обеспечительного платежа в размере стоимости партии сигарет направятся в федеральный бюджет. Также производителей обяжут подтверждать наличие производственных мощностей при получении акцизных марок.

Страны Евразийского экономического союза договорились о внедрении специальных чипов для маркировки товаров легкой промышленности в сентябре 2015 года. Чипирование шуб необходимо для борьбы с контрафактными меховыми изделиями, доля которых, по оценке экспертов, на рынке стран ЕАЭС составляет 70-85 процентов.

С 1 декабря 2016 года оборот немаркированных изделий запрещен. ФНС является оператором информационной госсистемы маркировки товаров, а чипы выпускает Гознак. В случае успеха единую систему маркировки могут распространить на одежду, обувь, лекарства и детские товары.