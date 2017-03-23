Псковские судебные приставы в рейде по должникам наложили 106 арестов

22:10, 23 марта 2017, ПАИ

В очередном рейде судебные приставы-исполнители Пскова, Великих Лук и районов области посетили квартиры должников, которые не оплачивают свои долги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

В задачи проводимого рейда входили исполнительные действия в адресах должников, а также разъяснительная работа с гражданами о правовых последствиях неуплаты имеющейся у них задолженности.

В рейде приняли участие 17 отделов судебных приставов Управления ФССП России по Псковской области. Судебными приставами-исполнителями было отработано 1399 исполнительных производства, в которых должники не платят по своим долгам.

По итогам рейда, 163 исполнительных производства на сумму в 711 тысяч рублей подлежат окончанию. В качестве меры принудительного взыскания судебными приставами-исполнителями УФССП России по Псковской области было произведено 106 арестов имущества должников на сумму в 3 миллиона 325 тысяч рублей.

Под арест попали не только автомобили, но также телевизоры, компьютеры, мелкая бытовая техника, мобильные телефоны. Наибольшее количество арестов, в количестве 34, было произведено судебными приставами-исполнителями ОСП г. Великие Луки. Но тем не менее, наилучший результат рейда показали судебные приставы-исполнители МОСП по ОВИП Управления ФССП России по Псковской области — 5 арестов на сумму почти в 3 миллиона рублей.

Также, в ходе рейда, судебными приставами-исполнителями взыскано или предоставлено им платёжных документов на сумму около 451 тысячи рублей.

151 должник за долги получил требование о явке к судебному приставу-исполнителю. У 99 должников составлено акты осмотра имущества должника и у 33 судебными приставами-исполнителями установлены источники получения дохода.

Напоминаем, что рейды судебных приставом-исполнителей являются регулярной мерой по взысканию задолженностей. Каждую неделю судебные приставы посещают квартиры должников по определённой категории исполнительных производств или в тотальном масштабе, по выбору определённых улиц города и района.

Напоминаем, если Вы не хотите, чтобы к Вам пришли судебные приставы - узнайте о том, есть ли у Вас долги на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств». На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.