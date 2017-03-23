0
21:24
Юные пожарные Владимирской средней школы Стругокрасненского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
20:20
Псковские приставы за год взыскали почти 4 млн рублей за правонарушения в области лесных отношений и экологии
18:26
Декор свадьбы в стиле «лилак грей» представит агентство «Праздный день» на выставке «Свадьба EXPO’ 2017»
18:24
24 марта в Псковской области ожидается небольшой дождь и до 8 градусов тепа
18:07
Букеты из цветов ручной работы, свадебную полиграфию и товары из Турции представят на выставке «Свадьба EXPO' 2017»
17:20
Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове
16:17
На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки
Еще новости
Общество

Псковские судебные приставы в рейде по должникам наложили 106 арестов

В очередном рейде судебные приставы-исполнители Пскова, Великих Лук и районов области посетили квартиры должников, которые не оплачивают свои долги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

В задачи проводимого рейда входили исполнительные действия в адресах должников, а также разъяснительная работа с гражданами о правовых последствиях неуплаты имеющейся у них задолженности.

В рейде приняли участие 17 отделов судебных приставов Управления ФССП России по Псковской области. Судебными приставами-исполнителями было отработано 1399 исполнительных производства, в которых должники не платят по своим долгам.

По итогам рейда, 163 исполнительных производства на сумму в 711 тысяч рублей подлежат окончанию. В качестве меры принудительного взыскания судебными приставами-исполнителями УФССП России по Псковской области было произведено 106 арестов имущества должников на сумму в 3 миллиона 325 тысяч рублей.

Под арест попали не только автомобили, но также телевизоры, компьютеры, мелкая бытовая техника, мобильные телефоны. Наибольшее количество арестов, в количестве 34, было произведено судебными приставами-исполнителями ОСП г. Великие Луки. Но тем не менее, наилучший результат рейда показали судебные приставы-исполнители МОСП по ОВИП Управления ФССП России по Псковской области — 5 арестов на сумму почти в 3 миллиона рублей.

Также, в ходе рейда, судебными приставами-исполнителями взыскано или предоставлено им платёжных документов на сумму около 451 тысячи рублей.

151 должник за долги получил требование о явке к судебному приставу-исполнителю. У 99 должников составлено акты осмотра имущества должника и у 33 судебными приставами-исполнителями установлены источники получения дохода.

Напоминаем, что рейды судебных приставом-исполнителей являются регулярной мерой по взысканию задолженностей. Каждую неделю судебные приставы посещают квартиры должников по определённой категории исполнительных производств или в тотальном масштабе, по выбору определённых улиц города и района.

Напоминаем, если Вы не хотите, чтобы к Вам пришли судебные приставы - узнайте о том, есть ли у Вас долги на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств». На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Юные пожарные Владимирской средней школы Стругокрасненского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
23 марта 2017
Юные пожарные Владимирской средней школы Стругокрасненского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
Псковские приставы за год взыскали почти 4 млн рублей за правонарушения в области лесных отношений и экологии
23 марта 2017
Псковские приставы за год взыскали почти 4 млн рублей за правонарушения в области лесных отношений и экологии
Декор свадьбы в стиле «лилак грей» представит агентство «Праздный день» на выставке «Свадьба EXPO’ 2017»
23 марта 2017
Декор свадьбы в стиле «лилак грей» представит агентство «Праздный день» на выставке «Свадьба EXPO’ 2017» 1
24 марта в Псковской области ожидается небольшой дождь и до 8 градусов тепа
23 марта 2017
24 марта в Псковской области ожидается небольшой дождь и до 8 градусов тепа
Букеты из цветов ручной работы, свадебную полиграфию и товары из Турции представят на выставке «Свадьба EXPO' 2017»
23 марта 2017
Букеты из цветов ручной работы, свадебную полиграфию и товары из Турции представят на выставке «Свадьба EXPO' 2017»
Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове
23 марта 2017
Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове
На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки
23 марта 2017
На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки
Андрей Турчак отчитался о доходах и расходах за 2016 год
23 марта 2017
Андрей Турчак отчитался о доходах и расходах за 2016 год 17

Идет загрузка...