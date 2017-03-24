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Экономика

МЭР разработало проект постановления о передачи Росстата под свой контроль

Минэкономразвития разработало проект постановления Правительства, в соответствии с которым Росстат возвращается под контроль министерства, пишет «Интерфакс».

Проект передачи Росстата в состав Минэкономразвития был разработан в соответствии с поручением Правительства от 23 марта. Документ вносит изменения в положение о министерстве и положение о Федеральной службе государственной статистики. В соответствии с проектом, на министерство возлагаются функции «по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета».

Отметим, до 2012 года Росстат находился в составе Минэкономразвития. Однако позднее статистическая служба стала отдельным ведомством, перешедшим подчинение Правительству.

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