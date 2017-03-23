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ФАС заподозрила российско-германскую компанию в многомиллиардном сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заподозрила российско-германское совместное предприятие (СП) «Автобан» в участии в многомиллиардном картельном сговоре при строительстве дорог на территории России. Ведомство начало проверку СП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В службе отмечают, что работники предприятия препятствуют действиям ее представителей. «Сотрудники компании препятствуют доступу к серверу и копированию информации с рабочих компьютеров. Кроме того, неправомерно удерживали служащего ФАС России в одном из помещений предприятия», — заявили в ведомстве. На место были вызваны представители МВД.

Помимо этого, начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев сообщил агентству, что, кроме «Автобана», ФАС проводит проверку в отношении других строительных компаний — «Технострой» и «СУ-908». В ведомстве заявляют, что речь идет о картеле на торгах, заказчиком на которых выступало ФКУ Упрдор «Россия» (Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва — Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства»).

СП «Автобан» было основано в 1995 году германской фирмой Wirtgen и российскими дорожно-строительными организациями. Компания в качестве генподрядчика выполняет работы по проектированию и строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог, мостов, путепроводов, аэродромов, сложных инженерных сооружений, объектов промышленного назначения.

 

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