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Первый канал отказался от дистанционного выступления Самойловой на «Евровидении»

Первый канал сообщил «Газете.Ru», что они отказываются от официального предложения Европейского вещательного союза (EBU) о том, чтобы российская участница Юлия Самойлова пела на «Евровидении» по прямому эфиру из Москвы, а не в Киеве.

В пресс-службе телеканала подчеркнули, что, по правилам «Евровидения», страна-вещатель должна обеспечить всем участникам «возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия».

Первый пояснил, что таким образом отказ Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса.

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене «Евровидения», — говорится в сообщении.

Первый канал подчеркнул, что EBU не должен изобретать новых правил для участницы от России в 2017 году.

Певице Юлии Самойловой запретили въезжать на территорию Украины в течение трех лет. После этого Европейский вещательный союз предложил Первому каналу провести прямую трансляцию выступления Самойловой из Москвы вместо выступления на сцене в Киеве.

 

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