Деятельность «Свидетелей Иеговы» приостановили в России

22:43, 23 марта 2017, ПАИ

Министерство юстиции России приостановило деятельность головной организации «Свидетелей Иеговы в России» в связи с экстремистской деятельностью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Религиозную организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» внесли в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена из-за их экстремистской деятельности.

5 апреля Верховный суд России примет окончательное решение по поводу работы организации в России.

Председатель руководящего комитета «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» Василий Калин заявил, что Минюст «вознамерился закрыть и объявить преступной целую религию».

«Уже подан иск в Верховный суд России. Они просят высшей меры наказания для всех 396 наших организаций, включая наш управленческий центр. Речь о ликвидации и признании их экстремистскими», — говорится его обращении, опубликованном на сайте организации.

Ранее сообщалось, что Минюст просит Верховный суд признать экстремистским центр свидетелей Иеговы.