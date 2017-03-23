ФОМ: 78% россиян считают себя патриотами

22:54, 23 марта 2017, ПАИ

Опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что 78% россиян считают себя патриотами. При этом в зависимости от уровня образования показатели изменяются. Среди респондентов, получивших среднее общее образования или ниже, только 69% считаю себя патриотами, в то время как среди получивших высшее образование их 87%, пишет Коммерсант.

На вопрос, какие поступки показывают патриотизм, около 8% сказали, что он проявляется в готовности служить в армии, защищать Россию, 6% уверены, что в нежелании покидать страну, 5% — в поддержке нынешнего президента Владимира Путина, любви к родине и активной гражданской позиции. Среди других вариантов были: добросовестная работа на благо государства, благотворительность, интерес к происходящим в стране событиям, участие в выборах, готовность терпеть трудности, поддержка отечественного производителя и тд. При этом 42% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Опрос показал, что 29% граждан говорят об увеличении патриотических настроений среди россиян за последние годы. Примерно столько же — 20% — придерживаются прямо противоположного мнения. В большей степени патриотизм свойственен пожилым людям, сказали 40% респондентов, еще 28% заявили, что он свойственен людям среднего возраста.

Также 52% россиян назвали специальное патриотическое воспитание прочной того, что люди становятся патриотами, 41% уверены, что оно не так важно. При этом 34% опрошенных считают, что называть себя патриотом — некрасиво, 60% — не видят ничего предосудительного в этом.