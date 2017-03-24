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Общество

Группа «Калинов Мост» даст концерт в Пскове 23 апреля

23 апреля в 17:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт российской рок-группы «Калинов Мост». Выступление музыкантов пройдет в рамках 43-го Фестиваля русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В концерте прозвучат лучшие произведения «Калинова Моста» прошлых лет, среди которых произведения из альбома «Оружие», «Ледяного похода» и боевики из недавнего альбома «Эсхато». Знакомые поклонникам группы композиции будут дополнены новыми песнями.

«Калинов Мост», как любая подлинно творческая и самобытная группа, не укладывается в рамки какого-либо известного стиля, и если и давать их песням определение, то только «калиновомостовские». Или просто «песни». Самому Ревякину близка казачья культура, казачий дух. В последнее время он не раз называл творчество группы «современными казачьими песнями», - отметили в пресс-службе.

В составе группы на Фестивале выступят Дмитрий Ревякин (акустическая гитара, вокал), Виктор Чаплыгин (барабаны, перкуссия), Константин Ковачев (гитара), Андрей Баслык (бас-гитара), Александр Владыкин (клавиши).

Билеты можно приобрести онлайн и в кассе БКЗ.

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