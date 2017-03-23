29 преступлений произошли в Псковской области 23 марта

09:16, 24 марта 2017, ПАИ

23 марта в органы внутренних дел Псковской области поступили 54 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 17 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 29 преступлений, в том числе 13 краж.

За минувшие сутки в регионе произошли 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Сотрудники ГИБДД задержали 8 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 403 нарушения Правил дорожного движения.