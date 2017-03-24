24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом

09:55, 24 марта 2017, ПАИ

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике, в связи с этим сегодня организовано выездное бесплатное флюорографическое обследование. С 9:00 до 12:00 специально оборудованный автобус дежурит по двум адресам в Пскове: Сиреневый бульвар, 9 и улица Индустриальная, 8. Желающим пройти обследование необходимо при себе иметь паспорт и полис. Аналогичная акция проходит и в городе Великие Луки.

Как сообщает calend.ru, Всемирный день борьбы с туберкулёзом был учрежден в 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями и приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза — палочки Коха. В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днем борьбы с туберкулезом. С 1998 года он получил официальную поддержку ООН.

Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Без соответствующего лечения больной активной формой туберкулеза ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. В настоящее время ежегодно туберкулез уносит жизни 1,6 миллионов человек, большинство из которых — жители развивающихся стран.

Символ Дня борьбы с туберкулезом — белая ромашка, как символ здорового дыхания. Проведение противотуберкулезных мероприятий началось в мире ещё в конце XIX - начале XX веков и основывалось на благотворительной деятельности. Считается, что как раз тогда и родилась идея Дня Белого цветка, когда в Женеве впервые на улицы вышли молодые люди и девушки со щитами, усыпанными цветами белой ромашки. Они собирали пожертвования для лечения больных туберкулёзом. Затем данные акции стали проходить и в других европейских странах, а продажа ромашек привлекала внимание населения и приносила противотуберкулёзным организациям доход.

В то же время и в России также стали возникать различные общества по борьбе с туберкулезом. В 1909 году в Москве открыли первую бесплатную амбулаторную лечебницу для данных больных, где также велась большая профилактическая работа среди населения. В 1910 году была организована Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом, которая через три года имела 67 амбулаторий-попечительств и несколько санаториев. День «Белой Ромашки» впервые прошёл в России 20 апреля 1911 года.

Целью проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом является, прежде всего, повышение осведомленности населения планеты о глобальной эпидемии этой болезни и усилиях по ее ликвидации, о методах профилактики и борьбы с ней.