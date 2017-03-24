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Общество

Ефимов день наступил по народному календарю

Сегодня, 24 марта, чествуют архиепископа Евфимия II, жившего в XV веке. Как сообщает calend.ru, он родился в Новгороде в семье священника Михея и Анны, которые долгое время не могли иметь детей и пообещали посвятить своего ребенка Богу. В 15 лет будущий архиепископ принял монашеский постриг. В 1429 году он был избран в архиепископы новгородские. За время своего архирейства Евфимий приложил много усилий к строительству и восстановлению храмов, заботился о переписке церковных книг. Также он прославился своей добродетельной жизнью.

На Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах, прилетают зяблики и чибисы, «всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает». С кукушкой было связано несколько примет. При первых звуках голоса этой птицы нужно было брякнуть деньгами — «чтобы водились», а ранняя кукушка до опушки дерева (до появления первых листьев) предвещала голод. Но этот же признак говорил о том, что ворам в доме будет неудача.

В этот день начинали работы в саду. Также подмечали приметы на погоду: если ночью бывал иней — это означало, что днем снегопада не будет, а пушистый иней обещал хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода — можно было ждать теплого лета, а если в это время на поля набегут мыши — это считалось предвестием неурожая.

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