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Общество

Штурманы ВВС России отмечают сегодня профессиональный праздник

Сегодня, 24 марта, празднуют День штурмана Военно-воздушных сил России. Как сообщает calend.ru, дата была установлена Приказом Главнокомандующего ВВС Российской Федерации 2 августа 2000 года. В этот день в 1916 году начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции (ЦАНС).

Большой вклад в развитие штурманской службы ВВС на начальном этапе её становления в Советской России внёс Борис Стерлигов, которого называют отцом-основателем штурманской службы в том виде, в каком она начала своё полноценное развитие в структуре отечественной военной авиации. Также Стерлигов известен как участник авиаперелёта по маршруту Москва - Нью-Йорк в 1929 году. В 1933 году он стал Главным штурманом (флагштурманом) Военно-воздушных сил и руководил главной штурманской службой страны до второй половины 40-х годов. За это время Стерлигов успел разработать методику самолётовождения по компасу (как в дневное, так и в ночное время суток), которая стала единой для лётного состава и штурманов ВВС. Под его руководством были разработаны специальные барометрические измерители высоты и определители скорости самолёта, солнечный курсоуказатель, навигационный визир.

По данным Минобороны РФ, в настоящее время в объединениях, соединениях и частях Воздушно-космических сил проходят службу более двух тысячи штурманов различных родов авиации. Основной задачей штурманской службы является обеспечение высокой точности и надежности воздушной навигации, а также эффективности боевого применения авиационного вооружения, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы. 

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