Матрасы Промтекс Ориент вошли в десятку самых популярных товаров интернета

09:29, 24 марта 2017, ПАИ

Матрасные изделия этого известного бренда давно пользуются заслуженной положительной репутацией у простых покупателей и экспертов рынка. Это предприятие постоянно совершенствует собственное производство в направлении повышения качества выпускаемой продукции. Обоснованная ценовая политика предоставляет возможность предлагать покупателям лояльные цены на всю торговую линейку. В результате каждый седьмой матрас, проданный в прошлом году через интернет, изготавливался в цехах этой компании. Согласно итоговой годовой статистике, матрасы Промтекс Ориент заняли седьмое место в рейтинге самых востребованных товаров электронного рынка.

Самыми популярными матрасами этой торговой марки стали беспружинные блоки среднего ценового сегмента серии «Монолит». В качестве наполнителя в таких изделиях используется кокосовая койра или натуральный латекс. В результате матрас выгодно отличается высокими гигиеническими характеристиками, оптимальной упругостью и необходимой жесткостью. Простеганные трикотажные чехлы надёжно защищают инфраструктуру изделия от механических повреждений.

Среди матрасов с независимым пружинным блоком привычно лидируют представители коллекции Multipocket, оснащённые 530 пружинами на один квадратный метр. Серия представлена наполнителями из кокосового волокна, натурального и искусственного латекса. Отдельного упоминания стоит линейка матрасов с инновационным наполнителем «этерлон», обладающим пространственной памятью. Этот уникальный материал был в своё время заимствован из лабораторий NASA, использовавших этерлон при изготовлении кресел космических аппаратов.

Официальный интернет-магазин этой торговой марки предлагает посетителям оригинальный онлайн инструмент — конструктор матрасов, позволяющий «собрать» матрас в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Простые действия предоставляют возможность в удалённом режиме скомбинировать нужные наполнители, указав материал чехла, после чего заявка будет принята к производству.

Время изготовления нестандартного матраса занимает 1-2 рабочих дня. Доставка изделий охватывает все регионы России, включая отдалённые районы. Выход матрасов Промтекс Ориент на топовые позиции рейтинга популярности товаров, реализуемых в интернете, стал наглядным подтверждением перспективности отечественного производства качественных спальных принадлежностей.