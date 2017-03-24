Опубликован список самых дорогих продуктов питания

11:15, 24 марта 2017, ПАИ

Журнал New Scientist опубликовал список продуктов питания, производство которых неоправданно дорого. Об этом пишет «Российская газета». В топ-3 таких продуктов вошли говядина, креветки и орехи.

«Когда дело доходит до затрат драгоценных ресурсов, то дороже всего - продукты животного происхождения, но ничто не сравнится с говядиной, - пояснила научный журналист Марта Зараска. - Земля, на которой кормится скот, может обеспечить в 10-20 раз больше белка, если на ней посадить бобовые». Более того, чтобы произвести 1 килограмм говядины, необходимы 15 тысяч литров воды, что в три раза больше, чем для курицы и примерно в 18 раз больше, чем нужно на килограмм пшеницы.

Отмечается также, что не очень много ресурсов требуется морепродуктам, но креветки - исключение. На получение килограмма мяса готовых креветок требуется в 25 раз больше корма. «Норвежскому атлантическому лососю, например, нужно съесть всего 1,15 кг, чтобы обеспечить килограмм рыбы», - говорится в статье.

Выращивание орехов требует огромного количества воды. Лидирует здесь калифорнийский миндаль. На его выращивание уходит примерно 10% используемых человеком водных ресурсов. «Каждый орех требует, как минимум, 4,5 литров воды», - указала Марта Зараска. Грецкие орехи, кешью, фундук и фисташки почти также неэкономичны. Лучшим выбором для экономии дефицитной воды в мире являются каштаны.

На четвертом месте - картофель фри. Его наиболее часто выбрасывают, если он не был куплен в течение 5 или 10 минут после готовки. Например, в Великобритании на картофель приходится почти 10% всех пищевых отходов.

Пятое место занимает кофе, поскольку чтобы приготовить одну чашку этого напитка требуется 550 стаканов воды.

Из фруктов и овощей дороже всего обходятся бананы. «Они потребляют больше всего удобрений: полтонны азотных, фосфорных и калийных удобрений на гектар. Мы могли бы накормить больше людей при использовании этих удобрений для выращивания более эффективных культур», - сообщила Марта Зараска.

Замыкает топ-7 шоколад. Чтобы произвести 100-граммовую плитку шоколада, требуется около 2 тыс. литров воды.