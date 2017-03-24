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Общество

В 2018 году в кабинах пилотов самолетов появятся видеорегистраторы

Межгосударственный авиационный комитет издал рекомендацию по внедрению нового мирового стандарта, предусматривающего установку видеорегистраторов в кабинах пилотов воздушных судов. Об этом сообщает газета «Известия».

Оснащение кабин системами видеорегистрации — новый мировой стандарт, утвержденный советом Международной организации гражданской авиации (ICAO), который будет распространяться прежде всего на самолеты, осуществляющие международные полеты. Регистраторы визуальной обстановки будут фиксировать действия пилотов, отображаемые на приборах данные, положение пультов управления и даже условия видимости за окном. Предполагается, что в бортовых кабинах будут устанавливаться три камеры.

Обращение рассмотреть данную инициативу поступило в Минпромторга от Минтранса РФ. Представитель Минпромторга отметил, что поправки рассмотрены, замечаний нет. Дата начала применения поправок - 8 ноября 2018 года.

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