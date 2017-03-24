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Псковская область стала лидером по реализации программы ГТО

Псковская область стала лидером по качеству реализации программы ГТО, сообщает газета «Известия». Вверху рейтинга также оказались Рязанская и Омская области. В разряд аутсайдеров попали Карачаево-Черкесия, Адыгея и Орловская область.

В итоговом рейтинге (для исследования использовались данные за 2015–2016 годы) оценивались наличие в регионе центров тестирования, степень информированности населения о программе и количество бюджетных средств, которые были затрачены на ее реализацию. 

Напомним, 24 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о возрождении в России комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Спустя три года в Общественной палате решили проанализировать показатели субъектов, реализующих эту программу. 

Согласно первому критерию — обеспеченности регионов центрами тестирования ГТО — больше всего их было открыто в Чукотском (один центр на 12 тыс. 632 человека) и Ненецком (14 тыс. 30 жителей на один центр) автономных округах. Практически не отстают от них Еврейская автономная область, Магаданская область и Камчатский край. В конце списка оказалась Орловская область — как выяснилось, в этом регионе работает один центр тестирования ГТО на 786 тыс. 935 жителей. На последних местах по этому показателю находятся также Москва, Карачаево-Черкесия, Мурманская область и Санкт-Петербург.

Проверили общественники и прозрачность информации о ходе реализации программы ГТО. В частности, содержатся ли данные об официальном сайте ГТО на интернет-портале субъекта, есть ли сайт, где выкладываются данные о реализации программы в регионе. Кроме того, общественников интересовало, выдают ли поисковые системы информацию о деятельности центра ГТО в регионе и количестве граждан, прошедших тестирование и выполнивших нормативы.

Максимальный балл (8) в этой группе получила Псковская область, 7 баллов заработала  Мурманская область. Хакасия, Омская, Ростовская, Рязанская и Тюменская области набрали по 6 баллов. Ни одного балла не оказалось у Забайкалья, Иркутской области, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл и Мордовии.

Третьим критерием рейтинга стала эффективное распределение бюджетных средств на программу в 2015–2016 годах. Меньше всего государственных денег на один центр было потрачено в Челябинской области (65 921 рубль), в Крыму (67 716 рублей), Башкортостане (72 877 рублей), Севастополе (81 300 рублей) и в Московской области (83 030 рублей).

«Неэффективными субъектами» по количеству финансовых вложений стали Алтай (3 483 700 рублей), Карачаево-Черкесия (3 098 300 рублей), Ханты-Мансийск (2 343 831 рубль), Мурманская (2 185 633 рублей) и Астраханская области (2 041 700 рублей). В Мордовии и в Омской области данных о соответствующих тратах найти не удалось.

После суммирования всех показателей на первом месте в рейтинге оказалась Псковская область (19 баллов). За ней идут Рязанская и Омская области, набравшие по 17 баллов. Третье место делят Алтай, Хакассия, Тверская, Тамбовская, Самарская, Тюменская и Саратовская области. Аутсайдерами рейтинга стали Калининградская область и Алтай (4 балла), Орловская область (3 балла), Карачаево-Черкесия и Адыгея (по 2 балла).

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