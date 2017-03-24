С 1 июля водители с иностранными правами не смогут работать в такси

10:49, 24 марта 2017, ПАИ

1 июля вступят в силу поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают запрет на работу для водителей с иностранными правами. Об этом пишет газета «Известия».

До указанного срока водителям необходимо сдать экзамен и получить российские права. При наличии только иностранных прав автомобилисты смогут по-прежнему использовать транспорт, но только в личных целях. Перевозчики, позволившие водителям выйти на линию без российских прав, будут оштрафованы на 50 тысяч рублей.

Профсоюз такси одобрительно встретил нововведения, считая, что это уменьшит число нелегальных перевозчиков. По данным профсоюза, только в Москве это заденет 20% всех частников.