В Псковской области первый день досрочной сдачи ЕГЭ прошел без сбоев и нарушений

10:19, 24 марта 2017, ПАИ

В Псковской области первый день досрочной сдачи ЕГЭ прошел без сбоев и нарушений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Напомним, 23 марта состоялись экзамены по географии и информатике. Из заявленных 5 участников на экзамены пришли двое. Участники, не явившиеся по уважительной причине, могут сдать ЕГЭ по этим предметам в резервный день 10 апреля.

Пункт проведения перед началом экзамена посетил начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов. Он пожелал успехов участниками и выразил благодарность работникам ППЭ за хорошую подготовку пункта к экзамену.

Экзамены в досрочный период проходят с использованием технологии печати КИМ в аудиториях пункта проведения экзамена. Эта технология успешно была апробирована в прошлом году. Соблюдение порядка проведения ЕГЭ в пункте контролировали общественные наблюдатели из числа студентов Псковского государственного университета и сотрудники Государственного управления образования области.

Следующий экзамен пройдет 27 марта по русскому языку, на него зарегистрировались 53 человека. ЕГЭ по русскому языку будет длиться 3 часа 55 минут. Участникам необходимо ответить на 24 вопроса с кратким ответом и написать ответ на задание с развернутым ответом - сочинение.

Досрочный период ЕГЭ завершится 14 апреля.