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Общество

В Псковской области проверили законность использования материнского капитала

2 тысячи 215 фактов приобретения жилья за счет средств материнского капитала проверили на предмет законности в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Как пояснила управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова совместная работа отделения, администраций городов и районов области, правоохранительных органов по предотвращению обналичивания материнского капитала в регионе проводится с 2011 года.

«С этого времени в области административными комиссиями проводятся обследования всех приобретенных жилых домов, а их заключения учитываются при принятии решения о перечислении средств МСК. Кроме того, правоохранительными органами осуществляются проверки в отношении фирм, предоставляющих займы, а также, владельцев сертификатов. За весь период по результатам проверок возбуждены 95 уголовных дела», - сказала руководитель.

Управляющий обратила внимание владельцев сертификатов, что средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету и использовать по четырем направлениям - на улучшение жилищных условий, образование детей, на будущую пенсию матери и реабилитацию детей-инвалидов.

При этом владельцы сертификатов, согласившиеся принять участие в предлагаемых третьей стороной схемах обналичивания, могут быть признаны соучастниками преступления по факту мошенничества и нецелевого использования государственных средств.

«Призываю владельцев сертификатов не верить рекламным объявлениям с предложениями «законно обналичить» материнский капитал, не участвовать в схемах сомнительных организаций и не соглашаться на такие сделки. Семья должна учитывать интересы детей при распоряжении средствами материнского семейного капитала, а не извлекать сиюминутную выгоду», – подчеркнула Наталья Мельникова.

В Псковской области выданы более 31 тысячи сертификатов на материнский капитал.

Размер материнского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей, при этом действие программы материнского капитала продлено до конца 2018 года.

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