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Великолучанина будут судить за разбойное нападение 1 января

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в разбойном нападении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что 1 января в Великих Луках в темное время суток 29-летний безработный, ранее судимый житель Великолукского района зашел в магазин на улице 3-ей Ударной Армии. Он был в черной маске и с ножом в руке. Злоумышленник приказал продавщице лечь на пол и прошел за прилавок, где из ящика для хранения денег похитил 3 тыс. 500 рублей, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ (разбой). 3 января подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки.

В настоящее время уголовное дело направлено для дальнейшего рассмотрения в городской суд.

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