Порховская прокуратура требует обеспечить инвалида-сироту жильём

11:22, 24 марта 2017, ПАИ

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства при обеспечении жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ходе которой выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что вопреки требованиям федерального законодательства лицу из числа детей-сирот отказали в предоставлении жилого помещения в связи с тем, что он является инвалидом, и согласно индивидуальной программе реабилитации ему необходима регулярная частичная помощь других лиц для самообслуживания.

В связи с этим прокуратура района направила в суд исковое заявление к администрации Псковской области и Главному государственному управлению социальной защиты населения региона с требованием признать право инвалида на обеспечение жилым помещением и включить его в список лиц, подлежащих обеспечением жильём. Иск находится на рассмотрении суда.