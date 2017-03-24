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Общество

Замглавы администрации Пскова оштрафовали за увеличение срока реконструкции улицы Калинина

По требованию прокурора заместителя главы администрации Пскова привлекли к ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в соответствии с положениями заключенного муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский». Реконструкция улицы Калинина с примыкающими улицами Детская, Георгиевская и Красных Просвещенцев в городе Пскове» срок его исполнения был определен в три месяца. В нарушение требований Федерального закона должностное лицо заказчика – заместитель главы администрации города Пскова - подписал дополнительное соглашение к муниципальному контракту, которое изменило существенные условия – срок исполнения увеличился до шести месяцев.

Такие действия должностного лица органа местного самоуправления нарушают принципы открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок и направлены на ограничение круга возможных претендентов на участие в закупке, отметили в прокуратуре.

В этой связи заместитель прокурора города в отношении заместителя главы администрации города Пскова возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок). Постановлением руководителя Псковского УФАС России должностное лицо органа местного самоуправления признали виновным и подвергли наказанию в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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