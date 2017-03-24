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Общество

Начался природоохранный ПАИ-live с Андреем Горкуновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Гостем прямого эфира проекта ПАИ-live  сегодня стал заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Андрей Горкунов.

Каковы главные экологические проблемы Псковской области, сколько стоит сорвать в лесу подснежник, какой ущерб наносят ежегодные палы травы, какие животные из Красной книги региона становятся жертвой браконьеров - об этом и не только речь пойдет в интервью с Андреем Горкуновым.

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