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Общество

Авиакомпании смогут на год запрещать авиадебоширам летать своими рейсами

Авиакомпании смогут на один год запрещать летать своими рейсами авиапассажирам, нарушившим порядок на борту, пишет ТАСС. Такое право воздушных перевозчиков прописано в подготовленных ко второму чтению поправках  к законопроекту о черных списках.

Документ предполагает, что за нарушение порядка на воздушном судне в отношении пассажиров будут составляться протоколы, а дальше имя нарушителя будет вноситься в черные списки.

При этом авиадебошир не сможет в течение года летать рейсами именно той компании, в черные списки которой его имя попало. При этом запрет на перелёты самолётами других авиакомпаний не распространяется.

Государственная Дума рассмотрит этот законопроект на одном из пленарных заседаний в первую неделю апреля.

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