Авиакомпании смогут на год запрещать авиадебоширам летать своими рейсами

12:36, 24 марта 2017, ПАИ

Авиакомпании смогут на один год запрещать летать своими рейсами авиапассажирам, нарушившим порядок на борту, пишет ТАСС. Такое право воздушных перевозчиков прописано в подготовленных ко второму чтению поправках к законопроекту о черных списках.

Документ предполагает, что за нарушение порядка на воздушном судне в отношении пассажиров будут составляться протоколы, а дальше имя нарушителя будет вноситься в черные списки.

При этом авиадебошир не сможет в течение года летать рейсами именно той компании, в черные списки которой его имя попало. При этом запрет на перелёты самолётами других авиакомпаний не распространяется.

Государственная Дума рассмотрит этот законопроект на одном из пленарных заседаний в первую неделю апреля.