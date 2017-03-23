В Пскове и Великих Луках полицейские задержали трёх нетрезвых водителей-рецидивистов

13:01, 24 марта 2017, ПАИ

В Пскове и Великих Луках дорожная полиция в ходе проведенных мероприятий установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 22 марта в областном центре на улице Юбилейной полицейские остановили «Фольксваген», которым управлял нетрезвый 33-летний пскович. А 23 марта в Пскове по улице Советской на ВАЗе ехал 31-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В Великих Луках на улице Дружбы стражи порядка остановили автомобиль «Ауди», за рулем которого находился нетрезвый 31-летний горожанин.

По данным фактам полиция проводит проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.