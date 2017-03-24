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Экономика

Белорусу не разрешили ввезти в Псковскую область мясо в автомобиле с посторонними предметами

Вблизи деревни Лобок Невельского района запретили движение автомобиля под управлением гражданина Белоруссии, который перевозил мясо с нарушениями ветеринарно-санитарных правил. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При осуществлении ветеринарного контроля в автотранспортном средстве выявили бескостную говядину темно-красного цвета, упакованную в полиэтиленовые прозрачные мешки, а также говяжьи субпродукты (печень, сердце) серого цвета в полиэтиленовой прозрачной упаковке. На момент ветеринарно-санитарного досмотра температура в толще мышц составила минус 10 градусов по Цельсию. Мясосырье и субпродукты были переложены картоном, накрыты тканью с признаками загрязнения, а маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара, отсутствовала. Ветеринарных и товаротранспортных документов на товар также не было. Кроме того, транспортное средство не соответствовало ветеринарно-санитарным требованиям, не было оснащено холодильным оборудованием. Перевозка мясосырья осуществлялась в транспортном средстве с посторонними предметами - картоном, запасным колесом, загрязненной тканью.

По информации, представленной водителем, он перевозил приобретенный в Минске принадлежащий ему товар, общий вес которого составил около 600 кг.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформлен акт о возврате груза, в ходе ветеринарно-санитарного досмотра провели денатурацию товара раствором метиленовой сини. Мясо вернули в Белоруссию. 

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