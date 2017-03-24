Елена Бибикова прокомментировала изменения в законе об ОСАГО

16:06, 24 марта 2017, ПАИ

Совет Федерации поддержал изменения в закон об ОСАГО. Теперь страховые компании будут отдавать приоритет ремонту поврежденного транспортного средства над возмещением вреда в денежной форме. Как сообщила Псковскому агентству информации член Совета Федерации Елена Бибикова, введение этих поправок вызвано огромным количеством рассматриваемых судами дел, связанных с осуществлением выплаты страхового возмещения по договорам ОСАГО.

«Такую нездоровую ситуацию создают активные посредники, действующие на основании доверенности или договора цессии, которые минуя страховые организации, обращаются за выплатой страховки в судебные органы, - сообщила Елена Бибикова. - Кроме того, это нововведение поможет стабилизировать ситуацию, связанную с убыточностью страховщиков в некоторых регионах».

Законом устанавливаются требования к территориальному расположению станции техобслуживания, она должна располагаться не дальше, чем 50 км от места ДТП или места жительства автовладельца, срок ремонта не должен превышать 30 дней, за нарушение срока предусмотрена ответственность страховщика в виде неустойки.

«Согласно концепции закона, вся ответственность за качество ремонта возлагается на страховую организацию», - подчеркнула Елена Бибикова и добавила, что принятые правила будут распространяться только на новые полисы ОСАГО, заключенные после вступления закона в силу.