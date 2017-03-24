Власти Пскова ликвидировали отмеченную на карте проекта ОНФ «Генеральная уборка» свалку

13:30, 24 марта 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» анонсировали акцию по ликвидации несанкционированной свалки мусора в микрорайоне Любятово в Пскове. Накануне запланированной уборки эту свалку ликвидировали власти города, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении ОНФ.

Свалка в Любятово была отмечена на интерактивной карте, куда заносятся данные о местоположении выявленных общественниками адресов несанкционированных свалок мусора. На сегодняшний день на карту нанесены около 30 объектов. По всем написаны обращения в региональные надзорные и контролирующие органы и в администрации муниципалитетов. Две свалки уже ликвидированы.

Выявленную несанкционированную свалку мусора в микрорайоне Любятово Пскова общественники намеревались убрать собственными силами. Проведение акции ОНФ было запланировано на 24 марта.

«На встрече с чиновниками профильных структур администрации области 20 марта мы презентовали проект ОНФ «Генеральная уборка». Мы рассказали, что в данном направлении плотно взаимодействуем с региональным управлением Росприроднадзора, а также достигнута договоренность о взаимодействии с органами региональной исполнительной власти и надзорными органами. Мы также обратили внимание на необходимость работы с населением в части экологического просвещения, а также привлечения граждан к проведению субботников. Формировать бережное отношение к окружающей среде нужно с себя. Если гражданин сам поработает на уборке мусора, то повторного засорения убранного участка он уже не допустит. Акцию по уборке несанкционированной свалки мусора в микрорайоне Любятово силами общественников мы проведем 24 марта», – рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области, член регионального штаба Народного фронта Сергей Елизаров.

Руководитель госкомитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области отметил, что комитет примет участие в предстоящей акции 24 марта в микрорайоне Любятово областного центра в полном составе. Информация об этом была опубликована в региональных СМИ и получила широкий общественный резонанс, отметили в ОНФ.

«Ранним утром накануне акции ОНФ несанкционированная свалка в Любятово оказалась поспешно убранной. Примечательно, что чиновники сработали быстро после того, как общественники запустили информационную кампанию и анонсировали мероприятие по уборке свалки собственными силами. Надеемся, что все выявляемые общественниками несанкционированные свалки мусора на территории региона будут ликвидированы также профессионально», – сказал Елизаров.