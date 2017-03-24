Браконьерство и пожары - главные экологические проблемы Псковской области, считает Андрей Горкунов

11:24, 24 марта 2017, ПАИ

Главными экологическими проблемами Псковской области являются браконьерство и лесные пожары. Об этом в эфире проекта ПАИ-live 24 марта сообщил заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Андрей Горкунов.

«Незаконная охота, как браконьерство, так и нарушения правил охоты, правил безопасности на охоте могут приводить к трагическим последствиям», - заявил он.

По его словам, вне сезона браконьерство не является массовым, так как комитет «работает достаточно успешно». «Браконьерство в основном проявляется в виде перестрела: человек, имея разрешение на добычу одной особи, добывает гораздо больше. Выявить этот факт можно только на месте», - отметил Андрей Горкунов.

Он напомнил, что сезон весенней охоты открывается во вторую субботу апреля и длится в течение 10 дней. Основные объекты для охоты – гуси, селезни утки, вальдшнепы, глухари и тетерев. Короткий период охоты связан с периодом размножения птиц. С 1 июня по 28 февраля в Псковской области разрешена охота на кабана.