69-летнюю великолучанку обокрал подставной зять

11:28, 24 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках полицией расследуется очередной факт мошенничества.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 23 марта в Великих Луках 69-летней женщине по телефону позвонил неизвестный гражданин, который представился ее зятем и сообщил, что попал в серьезное ДТП. Ему срочно потребовались деньги. Он попросил передать их через курьера.

Пенсионерка вручила 15 тысяч рублей приехавшему к ее домунезнакомцу. Через некоторое время выяснилось, что с реальным зятем великолучанки все в порядке.

Возбуждено уголовное дело.