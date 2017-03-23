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69-летнюю великолучанку обокрал подставной зять

В Великих Луках полицией расследуется  очередной факт мошенничества.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 23 марта  в Великих Луках 69-летней женщине по телефону позвонил неизвестный гражданин, который представился ее зятем и сообщил, что попал в серьезное ДТП. Ему срочно потребовались деньги. Он попросил передать их через  курьера.

Пенсионерка вручила 15 тысяч рублей приехавшему к ее домунезнакомцу. Через некоторое время выяснилось, что с реальным зятем великолучанки все в порядке.

Возбуждено уголовное  дело.

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