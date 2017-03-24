За последние три года в Псковской области сократился размер ущерба от лесных пожаров

12:27, 24 марта 2017, ПАИ

За последние три года в Псковской области сократился размер ущерба от лесных пожаров, сообщил в эфире проекта ПАИ-live 24 марта заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Андрей Горкунов. По его словам, в 2014 году ущерб составил 10 млн рублей, в 2015 году – 5 млн, в 2016 год сумма была еще меньше.

«Проблемы начинаются тогда, когда трава высыхает, не знаю почему, но у ряда граждан возникает непреодолимое желание её поджечь», - отметил Андрей Горкунов и рассказал, что буквально сегодня увидел возле Ольгинского моста в Пскове пятно выгоревшей травы. «Это хулиганство», - считает он.

Зампредседателя Госкомитета Псковской области по природопользованию добавил, что лес примыкает к полю, как правило, заросшему, его поджигают и огонь идет в лес. «Дальше возникает ущерб для государства – наши с вами налоги тратятся на предотвращение последствий лесных пожаров», - заметил он.

Андрей Горкунов рассказал, что в регионе проводится профилактика лесных пожаров, ведётся агитация среди населения. На каждое лицо, распоряжающееся территорий, прилегающей к лесу, возложена обязанность по её очистке от сухой травы порубочных остатков мусора на полосе не менее 10 метров от леса. Сотрудники комитета выявляют таких лиц, доводят до них нормы и контролируют их исполнение.

Также он заявил, что при обнаружении свалки в лесу не составляет труда найти юридическое лицо, которое распоряжается данным лесным участком на основании договора аренды. «Их находят, заставляют убирать», - уточнил Андрей Горкунов и добавил, что проблема свалок в регионе, все-таки, есть.