За гибель лося в ДТП псковичам придётся заплатить 40 тысяч рублей

12:11, 24 марта 2017, ПАИ

За гибель лося в ДТП псковичам придётся заплатить 40 тысяч рублей, сообщил заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Андрей Горкунов в эфире проекта ПАИ-live 24 марта.

«На место ДТП, в котором погиб лось, помимо сотрудника ГИБДД, выезжает также представитель нашего комитета, который осматривает животное, делается выводы о причинах ДТП. Лицо, совершившее аварию, помимо восстановления собственной машины, имеет шансы возместить ещё и ущерб в размере 40 тыс. рублей за гибель животного», - пояснил Андрей Горкунов.