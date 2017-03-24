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Общество

Собирающим подснежники псковичам грозит штраф и возмещение ущерба за уничтожение растения

За сбор подснежников Административный кодекс РФ предусматривает штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей, а также возмещение ущерба за уничтожение данного растения - 300 рублей за один цветок. Об этом сообщил в эфире проекта ПАИ-live 24 марта заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Андрей Горкунов.

Он рассказал, что к первоцветам относятся подснежник и ветреница, которая чаще всего встречается в псковских лесах. «Они находятся под охраной, но жители Псковской их собирают и продают», - отметил гость и подчеркнул, что делать этого нельзя. Так, подснежник занесен в Красную книгу РФ, а ветреница – в Красную книгу Псковской области.

Зампредседателя Госкомитета по природопользованию добавил, что до граждан доводят нормы законодательства и меры ответственности за его нарушение. «Какую-то определенную роль это играет», - констатировал он.

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