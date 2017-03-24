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Общество

Численность волков в псковских лесах находится в верхнем пределе нормы

Численность  волков в Псковской области находится в верхнем пределе нормы.  Об этом в эфире проекта ПАИ-live 24 марта сообщил заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Андрей Горкунов. Однако, он заметил, что учёт в отношении волка абсолютным не бывает, допускается погрешность до 30%. «Волка у нас  всё же больше, чем нужно», - сказал гость программы.  

Главной проблемой в добычи волка он назвал способы охоты. Раньше, по словам Андрея Горкунова, основным способом истребления этих животных было использование ядов, но с 2005 года их запретили. «Остается способ охоты с флажками и капканами. Эти способы раньше были эффективными, но волк ассимилируется.  Капканами ловят для удовольствия, но численность нужно сокращать сейчас и сразу, поэтому остаётся облавная охота – традиционная псковская охота с флажками», - отметил гость студии.

Он также добавил, что участились выходы волков в населенные пункты, причиной этого является снижение численности кабана – одного из основных объектов добычи для волка.

Андрей Горкунов напомнил, что за добытого волка в Псковской области выплачивается 10 тысяч рублей.

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